Muğlaspor'da görev dağılımı gerçekleşti

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç'ın güven tazelemesinin ardından yönetimde görev dağılımı gerçekleşti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muğlaspor'da görev dağılımı gerçekleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2024 14:16
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da görev dağılımı gerçekleşti.

Olağan genel kurulda Başkan Menaf Kıyanç'ın güven tazelemesinin ardından yeşil-beyazlılarda Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka ve İbrahim Güngör başkan vekili, Durmuş Ali Öztürk, Semih Soykan ve Özcan Saygın as başkanlığa getirildi. Kulüpte profesyonel futbol şube sorumlusu ise Abdullah Eskihisarlı oldu.

Muğlaspor'da Mali Komite Başkanı Cahit Alkan, Sosyal Komite Başkanı Koray Türkan, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Futbol Altyapı Şube Sorumlusu Ahmet Niyazi Çağlar, Yağmur Küçük, Diğer Branşlar Şube Sorumlusu İlker Barış Kalaç, Taraftardan Sorumlu Yönetici Aşkın Fahri Gezici, Sağlık Şube Sorumlusu Şadi Ballı, Tesis ve Konaklama Sorumlusu Muhammet Sevinç, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Aykut Asar, Proje Geliştirme Birimi Erhan Çetinkaya, Mali Komite Üyesi Oral Kaplan, Raif Özdemir, Ege Erman Tölek, Sosyal Komite Üyesi Nacide Baş, Muzaffer Akgül, Hüseyin Özcan, Genel Kaptan Süleyman Çulha, Bölge Temsilcisi Fahri Keleş oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery