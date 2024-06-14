TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da görev dağılımı gerçekleşti.



Olağan genel kurulda Başkan Menaf Kıyanç'ın güven tazelemesinin ardından yeşil-beyazlılarda Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka ve İbrahim Güngör başkan vekili, Durmuş Ali Öztürk, Semih Soykan ve Özcan Saygın as başkanlığa getirildi. Kulüpte profesyonel futbol şube sorumlusu ise Abdullah Eskihisarlı oldu.



Muğlaspor'da Mali Komite Başkanı Cahit Alkan, Sosyal Komite Başkanı Koray Türkan, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Futbol Altyapı Şube Sorumlusu Ahmet Niyazi Çağlar, Yağmur Küçük, Diğer Branşlar Şube Sorumlusu İlker Barış Kalaç, Taraftardan Sorumlu Yönetici Aşkın Fahri Gezici, Sağlık Şube Sorumlusu Şadi Ballı, Tesis ve Konaklama Sorumlusu Muhammet Sevinç, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Aykut Asar, Proje Geliştirme Birimi Erhan Çetinkaya, Mali Komite Üyesi Oral Kaplan, Raif Özdemir, Ege Erman Tölek, Sosyal Komite Üyesi Nacide Baş, Muzaffer Akgül, Hüseyin Özcan, Genel Kaptan Süleyman Çulha, Bölge Temsilcisi Fahri Keleş oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU