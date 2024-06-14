Antalyaspor'dan Emre Mor'a kanca

Teknik direktörlüğe Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor'da transfer çalışmalarına hız verildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor'un peşine düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'dan Emre Mor'a kanca
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14 Haziran 2024 09:02
Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamayan Süper Lig ekibi Antalyaspor'da transfer çalışmaları ise büyük bir hızla devam ediyor.

Henüz transfer engelini aşamayan, ancak büyük bir mesai harcayan Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

EMRE MOR'A KANCA

Antalyaspor'un, sarı lacivertlilerden milli yıldız Emre Mor'a talip olduğu öğrenildi.

NURİ ŞAHİN VE SERGEN YALÇIN DA İSTEDİ

Antalyaspor'da son iki transfer döneminde hem Nuri Şahin'in hem de Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Emre Mor'a Alex de Souza da talip oldu. Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan kırmızı beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

21 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun ilk devresini Fenerbahçe'de geçiren ve fazla şans bulamadığı Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, sezon boyunca toplamda 21 maça çıktı. 994 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 



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