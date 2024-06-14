Bucks, Sam Cassell için Boston'a teklif sunmaya hazırlanıyor

Milwaukee Bucks'ın, başantrenör Doc Rivers'ın baş yardımcı koçu olarak Sam Cassell'i işe almak için Boston Celtics'e "önemli bir teklif" sunmasının beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Bucks, Sam Cassell için Boston'a teklif sunmaya hazırlanıyor
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14 Haziran 2024 13:42
Milwaukee Bucks'ın, başantrenör Doc Rivers'ın baş yardımcı koçu olarak Sam Cassell'i işe almak için Boston Celtics'e "önemli bir teklif" sunmasının beklendiği bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein'ın The Stein Line'da söylediği üzere önemli bir teklif alacak olan Cassell, NBA koçu olarak görev yaptığı 15 sezonun dokuzunda Rivers'ın yardımcı koçu olarak çalışmıştı.

Cassell bu sezon Joe Mazzulla yönetimindeki Boston Celtics'in yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor.

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