Boston Celtics pivotu Kristaps Porziņģis'in, bacağındaki sakatlığa rağmen bu gece NBA Finalleri 4. maçında oynayabileceği bildirildi.



Porziņgis, Celtics'in bu gece Dallas'ta NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak için parkede yer alabilecek.



The Athletic'ten Shams Charania, The Pat McAfee Show'da sol arka tibialis çıkığı nedeniyle Çarşamba günkü 3. maçı kaçırıran Celtics pivotunun bu geceki 4. maç için oynamaya uygun olabileceğini söyledi:



"Celtics henüz Kristaps Porziņģis'i gözden çıkarmış değil. Önceki geceki maçtan sonra bana onun 4. maçta oynama şansı olduğu söylenmişti. Oynamayı çok istiyor. 3. maçta oturmayı da istememiş."



Charania ayrıca, "Kendisine yeşil ışık yakacak olanın Celtics antrenman personeli olacağını" sözlerine ekledi.



Celtics ise Porziņģis'in 4. maç için 'şüpheli' olarak listelendiğini duyurdu.





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