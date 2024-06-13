Borussia Dortmund'da üçüncü ayrılık kapıda

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da istediği gibi performans sergileyemese de Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan ancak Real Madrid'e kaybeden Borussia Dortmund'da sezonun üçüncü ayrılığı gerçekleşmek üzere.



KAPTAN TAKIMDAN AYRILIYOR



Ruhr Nachrichten'de yer alan habere göre Borussia Dortmund yönetimi, sözleşmesi sona eren Mats Hummels ile yollarını ayırma kararı aldı.



Haberin detaylarında sezon içerisinde Marco Reus ve Edin Terzic ile yollarını ayıran Dortmund, 35 yaşındaki tecrübeli stoperin biten sözleşmesini uzatmama kararı aldığı söylendi.



Mats Hummels'in adı sıklıkla Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılırken MLS'den de fazlaca talibi var. Tecrübeli oyuncunun kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.



40 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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