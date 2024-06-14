Pınar Karşıyaka, kaptanı yuvada tutacak

Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, takım kaptanı Kenan Sipahi ile oyuncunun ücretine zam yaparak yeniden masaya oturacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pınar Karşıyaka, kaptanı yuvada tutacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2024 14:25
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Pınar Karşıyaka, takım kaptanı Kenan Sipahi'yle önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Yeşil-kırmızılı kulüp, sözleşmesi süren 29 yaşındaki oyun kurucunun ücretine zam yapacak. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren milli basketbolcuya farklı kulüplerden yüksek teklifler geldiği öğrenildi.

Karşıyaka, 2 yıl önce 2015-2016 sezonunda da forma giydiği kulübüne dönen Kenan'ı yuvada tutacak. A Milli Takım'da da forma giyen Kenan Sipahi, geçen sezon ligde 35 maçta 8.9 sayı, 3.7 ribaund, 5.2 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 6.4 sayı, 2.9 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla görev yapmıştı.

 
 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery