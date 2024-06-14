Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic, NBA Finalleri'nde Boston Celtics'e karşı 3. maçta takım arkadaşlarını hayal kırıklığına uğrattığını itiraf etti.



ESPN'den Malika Andrews ile konuşan Doncic, serinin 3. karşılaşmasındaki kötü performansının sorumluluğunu üstlendi.



Kariyerinin ilk NBA Finalleri serisinde oynayan Doncic, 3. maçta yaptığı hatalardan ders çıkarmaya çalışacağını belirtti:



"Zordu. Muhtemelen çok akıllıca bir şey değildi. Ama fiziksel bir maçtı ve altı faul almayı beklemiyordum. Her zaman oyunda olmanın benchte olmaktan daha kolay olduğunu söylerim. Benchteyken daha gergindim. Finallerde bunu yapmak çok akıllıca olmadı. Takım arkadaşlarıma da bunu iletmiştim."



Doncic maçı 27 sayıyla tamamlamış ancak hakemlere karşı pervasız davranışları nedeniyle taraftarların öfkesini toplamış ve bu durum ise muhtemelen ekibinin galibiyetine mal olmuştu.





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