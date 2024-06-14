Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, kariyerini bitirmek istediği iki takımdan birinin siyah-beyazlılar olduğunu söyledi. 40 yaşındaki futbolcu, diğer kulüp olarak bir diğer Porto'nun adını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş açıklaması!
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14 Haziran 2024 14:17
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, verdiği röportajda kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Son olarak Vitoria Guimaraes forması giyen 40 yaşındaki futbolcu, röportajında, "Birçok teklif alıyorum ama bazı projelerde yer almanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Kariyerimin mutlu bir şekilde bitmesi için Porto ya da Beşiktaş'ta olması gerekiyordu. Bugünlerde bunu düşünmüyorum ama bu kulüplerden birine gidebilseydim dünyanın en mutlu oyuncusu olurdum" dedi.

Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yaptı.

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