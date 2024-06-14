Galatasaray'dan Icardi'ye özel izin

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının bitimiyle beraber ailesiyle birlikte tatile çıkan Mauro Icardi için hiçbir çalışma programı hazırlanmadı
Arjantinli yıldızdan tek beklenti, topuğundaki sakatlıktan kurtulabilmesi için iyice dinlenmesi yönünde. Tecrübeli futbolcunun, 3 Temmuz'daki ilk idmana da gelmesi beklenmiyor.
Yüzde 100 hale gelmesi adına 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin, maksimum izin süresinin ardından takıma katılacağı, doğrudan Avusturya kampına gelebileceği öğrenildi.
Arjantinli yıldızdan tek beklenti, topuğundaki sakatlıktan kurtulabilmesi için iyice dinlenmesi yönünde. Tecrübeli futbolcunun, 3 Temmuz'daki ilk idmana da gelmesi beklenmiyor.
Yüzde 100 hale gelmesi adına 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin, maksimum izin süresinin ardından takıma katılacağı, doğrudan Avusturya kampına gelebileceği öğrenildi.