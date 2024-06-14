Galatasaray'dan Icardi'ye özel izin

Galatasaray, ailesiyle birlikte tatile çıkan yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığından kurtulmak adına dinlenmesini isterken Arjantinli golcünün ilk antrenmana da gelmesi beklenmiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Icardi'ye özel izin
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14 Haziran 2024 08:46
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının bitimiyle beraber ailesiyle birlikte tatile çıkan Mauro Icardi için hiçbir çalışma programı hazırlanmadı

Arjantinli yıldızdan tek beklenti, topuğundaki sakatlıktan kurtulabilmesi için iyice dinlenmesi yönünde. Tecrübeli futbolcunun, 3 Temmuz'daki ilk idmana da gelmesi beklenmiyor.

Yüzde 100 hale gelmesi adına 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin, maksimum izin süresinin ardından takıma katılacağı, doğrudan Avusturya kampına gelebileceği öğrenildi.

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