Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Damian Lillard'ın antrenman kampına "kariyerinin en kötü formunda" geldiğini söyledi.



Yakın zamanda 'The Bill Simmons Podcast'inde yer alan Rivers, Lillard ile arasında geçen bir diyalogda Bucks yıldızının kariyerinin en kötü formunda olduğunu itiraf ettiğini aktardı:



"Antrenman kampından iki ya da üç gün önceydi ve Dame'in takas edildiğini bilmiyordum bile. Bir gün akşam yemeğindeydik ve bana 'Koç, bu yaz hiç antrenman yapmadım. Hayatımda bunu ilk kez yapıyorum' demişti. Çalışırken sakatlanmaktan çok korktuğu için, sadece hafif koşu yapıp şut çalışmış. Bu konuda oldukça dürüst konuşmuştu ve kendisi bu yüzden çok seviliyor. Bana 'Formum hayatımda hiç olmadığı kadar kötü' demişti."



33 yaşındaki Lillard, Portland Trail Blazers'ta geçirdiği 11 yılın ardından geçen yaz Bucks'a takas edilmiş ve takımdaki ilk sezonunda rakamlarında düşüş görmüştü. Dame, Trail Blazers'la maç başına 32,2 sayı atan bir skorerden, 24,3'e gerilemişti.



Tüm sezon boyunca sahada istikrarını korumakta zorlanan Bucks, yalnızca 49 maç kazanabilmiş ve playoffların ilk turunda Indiana Pacers'a elenmişti.





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