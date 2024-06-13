Marsilya'da De Zerbi için geri sayım!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, takımın başına Roberto De Zerbi'yi getirmeye hazırlanıyor.



Porto'dan ayrılan Sergio Conceicao ile yaptığı görüşmelerde istediği sonucu elde edemeyen Marsilya, son dönemde Roberto De Zerbi'ye yöneldi.



PRENSİP ANLAŞMA SAĞLANDI



Son günlerde Roberto De Zerbi ile yaptığı görüşmelere hız veren Marsilya, İtalyan teknik adamla yaptığı görüşmelerde 3 yıllık prensip anlaşması sağladı.



MANU'YU REDDETTİ



Foot Mercato'nun haberine göre Roberto De Zerbi'nin senelik 10 milyon euro civarında bir maaş alacağı söylendi.



Ayrıca genç teknik adamın Marsilya'ya gelmek için kısa süre önce Manchester United'ı reddettiği iddia edildi.



KISA SÜREDE RESMİ DUYURU



Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın 45 yaşındaki teknik adam için resmi duyuruyu kısa süre içerisinde yapmayı planladığı belirtildi.



Son olarak Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi, kariyerinde daha önce; Darfo Boario, Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Shakhtar Donetsk'te görev yaptı.





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