Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, yıldız isme Premier Lig ekibi talip oldu.
WEST HAM PEŞİNDE
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'yi takibe aldı.
Haberin detaylarında Julen Lopetegui'nin takımın başına gelmesiyle kadrosunda büyük bir değişime hazırlanan West Ham United'ın, hem sol bek hem de stoper bölgesinde oynayan 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu takibe aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 25 milyon euro gelir bekliyor.
43 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyşa 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
WEST HAM PEŞİNDE
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'yi takibe aldı.
Haberin detaylarında Julen Lopetegui'nin takımın başına gelmesiyle kadrosunda büyük bir değişime hazırlanan West Ham United'ın, hem sol bek hem de stoper bölgesinde oynayan 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu takibe aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 25 milyon euro gelir bekliyor.
43 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyşa 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.