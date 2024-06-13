İngiliz devi Fenerbahçe'nin yıldızını izliyor

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren West Ham United gözünü Jayden Oosterwolde'ye çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İngiliz devi Fenerbahçe'nin yıldızını izliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2024 21:07
Son güncelleme 13 Haziran 2024 21:08
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de, yıldız isme Premier Lig ekibi talip oldu.

WEST HAM PEŞİNDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'yi takibe aldı.



Haberin detaylarında Julen Lopetegui'nin takımın başına gelmesiyle kadrosunda büyük bir değişime hazırlanan West Ham United'ın, hem sol bek hem de stoper bölgesinde oynayan 23 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu takibe aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 25 milyon euro gelir bekliyor.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyşa 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery