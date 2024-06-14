Beşiktaş'a Haller'den kötü haber

Beşiktaş'ın ilgisi bulunduğu Sebastien Haller'in Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic'in takımdan gitmesiyle takımda kalma ihtimali yükseldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Haller'den kötü haber
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14 Haziran 2024 10:04
Beşiktaş'ın golcü transferinde listesinin üst sıralarında yer alan Sebastian Haller'in, Borussia Dortmund'dan ayrılması bekleniyordu.

Ancak Alman ekibi, hocası Edin Terzic ile yollarını ayırınca bu transfer zora girmiş gibi gözüküyor.

29 yaşındaki futbolcu, Terzic ile arası bozulduğu için takımdan ayrılma kararı almıştı. Ancak teknik direktör değişimi sonrasında Haller'in büyük ihtimalle takımda kalması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 



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