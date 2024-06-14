Beşiktaş'a Haller'den kötü haber

Beşiktaş'ın golcü transferinde listesinin üst sıralarında yer alan Sebastian Haller'in, Borussia Dortmund'dan ayrılması bekleniyordu.
Ancak Alman ekibi, hocası Edin Terzic ile yollarını ayırınca bu transfer zora girmiş gibi gözüküyor.
29 yaşındaki futbolcu, Terzic ile arası bozulduğu için takımdan ayrılma kararı almıştı. Ancak teknik direktör değişimi sonrasında Haller'in büyük ihtimalle takımda kalması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Ancak Alman ekibi, hocası Edin Terzic ile yollarını ayırınca bu transfer zora girmiş gibi gözüküyor.
29 yaşındaki futbolcu, Terzic ile arası bozulduğu için takımdan ayrılma kararı almıştı. Ancak teknik direktör değişimi sonrasında Haller'in büyük ihtimalle takımda kalması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.