Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst imzayı attı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni van Bronckhorst, düzenlenen imza töreniyle Siyah-beyazlılara imzayı attı. Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'a 2+1 yıllık imzayı attı.
İşte imza töreninde Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları;
Beşiktaş'tan teklif aldığınızda ne hissettiniz?
Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız"
''BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZIM''
"Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Taraftarlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için. Benim için de çok büyük bir an. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum."
"Ne kadar iyi karşılandığımı sizler de görebilirsiniz. Çok iyi bir karşılama gördüm burada. 5 numaralı formayı görmekten çok mutlu oldum. Tekrar çalışmaya başlamaktan dolayı çok mutluyum"
"HERKESİN KATKI VERMESİ ÖNEMLİ"
"İlk günden itibaren çalışmalarımız başlayacak, herkesin katkısına ihtiyacımız var. Kulübü de iyi tanıyan Türk hocalarımız var. Bana çok yardımcı olacaklardır. Çok güvenli hissediyorum. Enerjim yüksek. Yapacağımı şey bu enerjiyi olumlu yöne çevirmek."
''TRANSFERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK''
"Ay sonunda göreve başlıyorum. Sezon başı çalışmalarına başlayacağız. Herkesin aynı fikirde olması ve çok çalışması en önemli detay olacak. Mücadele edeceğiz. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım."
"Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni, gelecek - gidecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla göremeyeceksiniz. Bu konuyu Friedel ve yönetim içerisinde tutmaya çalışacağız"
"Rangers'la finale kadar giden yolda çok iyi bir gidişatımız oldu. Benden önceki hocamız da çok iyi bir kadro, yıllar içinde kurulmuş bir kadro bıraktı bana. Bu işler çok çalışma ve inanmayla başlar. Ben de kendi kurumumdaki çocuklara aynı şeyi tavsiye ederim, başarabileceğiniz şeylere inanmaktan bahsediyorum"
"Beni burada gördüğünüz üzere, ben kariyerimde bu adımı atmak istedim. Heyecan duyuyorum. Ülke futbolundaki kurallarla ilgili, yabancı kuralı ile ilgili kurallar konuşmuş. Çok çalışacağız ve önümüzdeki birkaç haftada bunu yapmaya çalışacağız. Benim hayalim burada olmaktı, bu da hayalin gerçekleşmesiyle ilgili."
"Yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sezondan çok fazla maç izledim. Ligdeki gidişat takımımızın istediği gibi olmadı. Çok fazla puan farkı oluştu. Sezon sonunda takımın kupaya ne kadar odaklandığını gördüm. Kupayı kazanmamızdan dolayı çok mutlu oldum. Ama yeni bir sezon başlıyor. İlk maçtan itibaren hazır olduğumuzdan emin olmalıyız. Hayatta meydan okumalar vardır. Bunlara ihtiyacımız vardır. Hepimiz için yeni bir meydan okuma. Çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız. Sahada bunu göstereceğiz. Taraftarımıza bu mesajı vermek istiyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Çok iyi bir stadyumumuz var. Avrupa'daki en iyi stadyumlardan bir tanesi. Burayı, gelmesi ve puan alması çok zor bir yer haline getireceğiz. Bu konuda takıma güveniyorum. Elimizden geleni yapacağız ve sonunda da hedeflediğimiz yerde olacağız, olmalıyız"
''ALTYAPIMIZ ÇOK ÖNEMLİ''
"Feyenoord'da Orkun benimle ilk performansını gösterdi, çok iyi bir oyuncu. Feyenoord'da akademimiz bizim için çok büyük bir güçtü. Aynı şey burada da geçerli, altyapımız çok güçlü. Semih buna bir örnektir. Altyapı çok önemli. Genç futbolcularımız bizim için çok önemli olacak. Birkaç maçını izledim takımın ama onlarla antrenman yapmam gerekiyor. Ama bir konu çok net, Beşiktaş'ın akademi oyuncuları A takımda oynamak için çok hevesli. Altyapıdan yetişen oyuncularımız bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Bu konuda çok heyecanlıyım. A Takım'a katılacak oyuncular konusunda çok heyecanlıyım. Gelecek ne getirecek göreceğiz"
İlk hangi bölgeye transfer yapmayı düşünüyorsunuz?
"Çok fazla maçını izledim takımın, nasıl oynadığını gördüm. Bu noktada en önemli şey, kendi içimizde bu konuyu değerlendirmek olacak. İstediğimiz oyuncuları tespit edeceğiz. Eminim tüm oyuncularımız, herkes daha iyi olmak isteyecektir. Bu sene, farklı bir sezon olacak. Oyuncularımızla oyun anlayışımızla, yaklaşımımızla yardımcı olacağız. Geçen sezon, nasıl oynamamız gerektiğiyle çok net fikirler oluşturdu. Tabii ki bu rakibe göre de değişecektir. Rakibi analiz ettiğinizde en doğru maç planını oluşturmanız gerekir."
"TEK BİLDİĞİM ŞEY ŞAMPİYONLUK"
"Oyuncu olarak kariyerime baktığınızda, 7 yaşında Feyenoord akademisinde futbola başladım ve oynadığım tüm takımlarda şampiyonluk hedefledim, şampiyon oldum. Tüm takımlarda hedefimiz şampiyonluktu. Hoca olarak da benim hedefim şampiyonluk oldu. Benim tek bildiğim şey bu, şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Ben bundan anlarım. Benim mentalitem de bu olmalı. Eminim bunu yapacağız. En önemlisi bu başarı için çok çalışmak. Hedefi olmayan bir yerde hiç olmadım. Benim mentaliteme sahip kulüplerde çalıştım, şu anda da öyle bir kulüpteyim. İstediğim şey bunu yapmak, kupa ve başarı kazanmak."
İlk hangi bölgeye transfer yapmayı düşünüyorsunuz?
Giovanni van Bronckhorst: "Çok fazla maçını izledim takımın, nasıl oynadığını gördüm. Bu noktada en önemli şey, kendi içimizde bu konuyu değerlendirmek olacak. İstediğimiz oyuncuları tespit edeceğiz. Eminim tüm oyuncularımız, herkes daha iyi olmak isteyecektir. Bu sene, farklı bir sezon olacak. Oyuncularımızla oyun anlayışımızla, yaklaşımımızla yardımcı olacağız. Geçen sezon, nasıl oynamamız gerektiğiyle çok net fikirler oluşturdu. Tabii ki bu rakibe göre de değişecektir. Rakibi analiz ettiğinizde en doğru maç planını oluşturmanız gerekir."
"Oyuncu olarak kariyerime baktığınızda, 7 yaşında Feyenoord akademisinde futbola başladım ve oynadığım tüm takımlarda şampiyonluk hedefledim, şampiyon oldum. Tüm takımlarda hedefimiz şampiyonluktu. Hoca olarak da benim hedefim şampiyonluk oldu. Benim tek bildiğim şey bu, şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Ben bundan anlarım. Benim mentalitem de bu olmalı. Eminim bunu yapacağız. En önemlisi bu başarı için çok çalışmak. Hedefi olmayan bir yerde hiç olmadım. Benim mentaliteme sahip kulüplerde çalıştım, şu anda da öyle bir kulüpteyim. İstediğim şey bunu yapmak, kupa ve başarı kazanmak."
"Daha önce de söylediğim gibi, çok net bir oyun yapısının olması lazım. Hollanda'da 4-3-3 sistemi ile büyüdüm. Oynadığım, hocalık yaptığım takımlarda en önemli şey esneklikti. Rangers'ta bunu yapmıştım. Beşiktaş'ta da bunu yapacağız. Disiplin ve odağımızın olması maçlara hazırlanırken çok önemli olacaktır. Saha dışında, her şeyin takımı en iyi şekilde hazırlamaya yönelik olması gerekiyor. Futbolcularımızın sahada yaptıkları takımın başarısı için olacaktır. Bu da en önemli detay. Saha dışında yaptıklarımız, saha içinde yaptıklarımızı etkileyecek. Bu anlamda disiplinli bir hocayım. Herkes istediğini yapmaya kalkarsa, çok sert, farklı olabilirim. Benim için önemli olan yüzde yüz hazır olmaktır. Bunun için de gereğini yapacağız. Genç yaşlardan itibaren futbolun içindeyim. Yapmamız gereken başarılı olmak. Bu süreçleri iyi yaptığınız sürece kulüp olarak çok başarılı olabiliriz."
"Ben de şu andan itibaren bir kartalım. Taraftarlarımız da beni çok iyi karşıladı, ben de onlardan biriyim. Takımı başarılı yapmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarlar, kulübümüz için çok önemli. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bu yüzden de burada olduğum için mutluyum. Sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. Ben de evimizde oynayacağımız ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım, elimden geleni yapacağım"
BAŞKAN HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI
"LİDERİN VARLIĞI ÖNEMLİ"
Hasan Arat: "Bugün burada kulübümüz için büyük bir adım atmanın gururunu ve heyecanını paylaşmak için sizlerle bir araya geldik. Beşiktaş olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarımıza layık performanslar sergilemek için çalışıyoruz. Bugün önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Futbol dünyasında başarı yalnızca oyuncuların sahada gösterdiği performansla sınırlı kalmıyor. Aynı zaman takımı yöneten bir liderin varlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknik direktörlüğümüze getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği için kritik bir öneme sahip. Bugün size Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum."
''KENDİSİNİ KANITLAMIŞ BİR İSİM''
Hasan Arat: "Giovanni, Beşiktaş'a hoş geldin. Dünyanın en iyi takımlarında oynamış, kupalar kazanmış, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar kazanmış bir isimsin. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettin. Ocak'ta hocamızla anlaşmak üzereydik, son gün van Bastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşmedi ve başka bir karar aldık. Ama o günden sonra ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupası'ndan sonra tebrik için beni ilk arayan isimlerden biri oldu Giovanni. Gio'nun takımı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gastel'in de sözleşmesi bitti, Gio bize hazır olduğunu bizlere söyledi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda anlaşma yapmaya karar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz."
''FİNAL OYNAMIŞ BİR İSİM''
Hasan Arat: "Sezon başında oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi play-off turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce bu kupada final görmüş bir isim. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz."
TRANSFER AÇIKLAMASI
Hasan Arat: "Yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık. Transferde çok dikkatli çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer, gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız, herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün haberler çıkıyor. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."
"BEŞİKTAŞ DEĞİŞİMLERİN TAKIMI?"
"Türkiye'de uzun zamandır bir yabancı teknik direktör şampiyon olamıyor. Sizin tercihinizin nedeni nedir?"
Hasan Arat: "Beşiktaş, değişimlerin takımıdır. Biz buraya değişim vadederek geldim. Çok büyük sorumluklarımız var. Bu planlama Gio'da karar kıldık. Bunu tüm yönetim kurulu ile birlikte karar verdik. Bundan sonra artık sonuçlar konuşur. Bizlerden çok hocamız ve oyuncularındır sahne. Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek. Bunu tüm taraftarlarımız hissedecektir."
''GÖRÜŞMELERİ FRİEDEL İLE YÜRÜTECEĞİZ''
Hasan Arat: "Brad Friedel, yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilmiştir. Friedel ABD'de başlayan kariyerini, Tottenham'da sonlandırdı. ABD'de Osmanlı tarihi eğitimi gördü. Özel bir insandır. Biz, kendisini çok iyi araştırarak aramıza kattık. Tottenham'da en son yaptığı görev pazarlama ve yönetim ile ilgiliydi. Bundan sonraki dönemde oyuncu satışı, oyuncu alışı ve birçok data gelişmelerini birlikte yürüteceğiz. Kaan Bey ile birlikte çalışacak. Çok büyük şans eseri de Gio ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Bu da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. İyi bir ekip olacak."
"SİZ FIRTINALARA DEVAM EDİN!"
Hasan Arat: "Antrenör tercihini bir planlama çerçevesinde yaptık. Bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz. Tüm sorumluluk bize aittir. Bizim taraftarımız, antrenörünün arkasında olacaktır. Beşiktaş taraftarı, sadece Beşiktaş'ı düşünür. Sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez. Sosyal medyaya bakarsak biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu bilin, yapmış olduğunuz rakamlı yayınlar kulübe zarar veriyor. Dolayısıyla bir sorumluluk taşıyın. Samet Hoca, şu anda Nevzat Demir'de, orada karşılayacakları hocayı. Dün akşam birlikte yemek yedik. Feyyaz Uçar burada. Bizde sürekli bir şeyler bulmaya çalışmayın. Bizler Beşiktaş için buradayız. Beşiktaş'ta çalışmak çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Bundan bizi kimse alıkoyamaz. Bizim taraftarımıza sözümüz var. Ricam, daha dikkatli yorumlar yapın."
Hasan Arat: "Transfer çalışmalarına 7/24 devam ediyoruz. Çok geniş bir coğrafyada çalışıyoruz. Alternatifli çalışıyoruz. Doğru transferler, maliyetler bizim için önemli. Hocamızın hali hazırda çok beğendiği oyuncular var takımda. Çok dikkatli yürütüyoruz bu çalışmaları. Önemli yerlere önemli oyuncuları almak için adımlar atıyoruz. Biz Beşiktaş için buraya hizmete geldik. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz pes etmeyecek ve ligin sonuna kadar mücadele edecek bir Beşiktaş'ın zeminini hazırlamaya çalışıyoruz. Geçen sezon travmatik bir sezon yaşadık. Bu travmadan kurtulup bir an önce çok kuvvetli bir takım planlama peşindeyiz. Beşiktaş'ın hayrına neyse o konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok titiz olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Planlı ve programlıyız. Olmasa bu işler olmaz. Rahat olun. Beşiktaş taraftarı, camiası hocamızın liderliğindeki kartalların uçmasına hazırlanması lazım. Hep birlikte takımımıza sahip çıkalım, hocamıza sahip çıkalım. Camiamızı yıpratmaya yönelik hareketlere müdahale edelim. Birlik olalım. Beşiktaşlı gençlere seslenmek istiyorum, takımınıza sahip çıkın. Gelin, bu yılın mücadelesini verelim. Sahadaki sonuçlara göre her şey belli olur. Biz hocamıza güveniyoruz, inşallah doğru yolda ilerleyeceğiz"
GABRIEL PAULISTA
Hasan Arat: "Bizim hiçbir transferimiz, bu koordinasyon grubunun dışında olamaz. Hocamızın istediği en önemli alternatiflerden biriydi Paulista. Devre arasında son saniyede Atletico Madrid'e gitti. İstiyorduk zaten, hocamızın da istediğini gördük. Hep birlikte böyle bir karar verildi. Sanırım yarın onunla ilgili havadisleri alırsınız. Bunlar çok önceden planlanmıştı. Bunu da bilmenizi istiyorum"
BRAD FRIEDEL'DEN AÇIKLAMALAR
Brad Friedel: "Çok teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum burada olmaktan dolayı. Herkese teşekkür ediyorum. 3-4 haftadır görüşmemiz oldu. Beşiktaş ailesini değiştirmekten ziyade güçlendirmeye geldim. Harika bir hocamız olacak. Yönetime de bu noktada destek vermeye çalışacağım her anlamda."
Brad Friedel: "Kadromuzu her anlamda yardımcı olabilecek bir yapı getirmeye geldim, oyuncuları değerlendirip kararlar verebileceğimiz. Global ve küresel anlamda bir ağ oluşturacağız. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyde yönetimimizle çalışmaya geldim. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel. Tekrar burada olduğumdan dolayı mutluyum."
Brad Friedel: "Göreve geldiğimden kısa bir süre sonra hocamızla görüştüm. Sistemle ilgili konuştuk. Üzerinde çalıştığımız analizlerimiz var. Hangi oyuncuların sisteme uyduğu, hangi oyuncuların uymadığıyla ilgili çalışmalarımız var. Bazı yabancı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Kendi bütçemize, sistemimize uyan futbolcuları hocamız belirleyecektir. Bizi ligde rekabetçi ve şampiyon yapacak kadroyu bu şekilde kuracağız"
İşte imza töreninde Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları;
Beşiktaş'tan teklif aldığınızda ne hissettiniz?
Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız"
''BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZIM''
"Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Taraftarlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için. Benim için de çok büyük bir an. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum."
"Ne kadar iyi karşılandığımı sizler de görebilirsiniz. Çok iyi bir karşılama gördüm burada. 5 numaralı formayı görmekten çok mutlu oldum. Tekrar çalışmaya başlamaktan dolayı çok mutluyum"
"HERKESİN KATKI VERMESİ ÖNEMLİ"
"İlk günden itibaren çalışmalarımız başlayacak, herkesin katkısına ihtiyacımız var. Kulübü de iyi tanıyan Türk hocalarımız var. Bana çok yardımcı olacaklardır. Çok güvenli hissediyorum. Enerjim yüksek. Yapacağımı şey bu enerjiyi olumlu yöne çevirmek."
''TRANSFERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK''
"Ay sonunda göreve başlıyorum. Sezon başı çalışmalarına başlayacağız. Herkesin aynı fikirde olması ve çok çalışması en önemli detay olacak. Mücadele edeceğiz. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım."
"Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni, gelecek - gidecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla göremeyeceksiniz. Bu konuyu Friedel ve yönetim içerisinde tutmaya çalışacağız"
"Rangers'la finale kadar giden yolda çok iyi bir gidişatımız oldu. Benden önceki hocamız da çok iyi bir kadro, yıllar içinde kurulmuş bir kadro bıraktı bana. Bu işler çok çalışma ve inanmayla başlar. Ben de kendi kurumumdaki çocuklara aynı şeyi tavsiye ederim, başarabileceğiniz şeylere inanmaktan bahsediyorum"
"Beni burada gördüğünüz üzere, ben kariyerimde bu adımı atmak istedim. Heyecan duyuyorum. Ülke futbolundaki kurallarla ilgili, yabancı kuralı ile ilgili kurallar konuşmuş. Çok çalışacağız ve önümüzdeki birkaç haftada bunu yapmaya çalışacağız. Benim hayalim burada olmaktı, bu da hayalin gerçekleşmesiyle ilgili."
"Yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sezondan çok fazla maç izledim. Ligdeki gidişat takımımızın istediği gibi olmadı. Çok fazla puan farkı oluştu. Sezon sonunda takımın kupaya ne kadar odaklandığını gördüm. Kupayı kazanmamızdan dolayı çok mutlu oldum. Ama yeni bir sezon başlıyor. İlk maçtan itibaren hazır olduğumuzdan emin olmalıyız. Hayatta meydan okumalar vardır. Bunlara ihtiyacımız vardır. Hepimiz için yeni bir meydan okuma. Çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız. Sahada bunu göstereceğiz. Taraftarımıza bu mesajı vermek istiyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Çok iyi bir stadyumumuz var. Avrupa'daki en iyi stadyumlardan bir tanesi. Burayı, gelmesi ve puan alması çok zor bir yer haline getireceğiz. Bu konuda takıma güveniyorum. Elimizden geleni yapacağız ve sonunda da hedeflediğimiz yerde olacağız, olmalıyız"
''ALTYAPIMIZ ÇOK ÖNEMLİ''
"Feyenoord'da Orkun benimle ilk performansını gösterdi, çok iyi bir oyuncu. Feyenoord'da akademimiz bizim için çok büyük bir güçtü. Aynı şey burada da geçerli, altyapımız çok güçlü. Semih buna bir örnektir. Altyapı çok önemli. Genç futbolcularımız bizim için çok önemli olacak. Birkaç maçını izledim takımın ama onlarla antrenman yapmam gerekiyor. Ama bir konu çok net, Beşiktaş'ın akademi oyuncuları A takımda oynamak için çok hevesli. Altyapıdan yetişen oyuncularımız bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Bu konuda çok heyecanlıyım. A Takım'a katılacak oyuncular konusunda çok heyecanlıyım. Gelecek ne getirecek göreceğiz"
İlk hangi bölgeye transfer yapmayı düşünüyorsunuz?
"Çok fazla maçını izledim takımın, nasıl oynadığını gördüm. Bu noktada en önemli şey, kendi içimizde bu konuyu değerlendirmek olacak. İstediğimiz oyuncuları tespit edeceğiz. Eminim tüm oyuncularımız, herkes daha iyi olmak isteyecektir. Bu sene, farklı bir sezon olacak. Oyuncularımızla oyun anlayışımızla, yaklaşımımızla yardımcı olacağız. Geçen sezon, nasıl oynamamız gerektiğiyle çok net fikirler oluşturdu. Tabii ki bu rakibe göre de değişecektir. Rakibi analiz ettiğinizde en doğru maç planını oluşturmanız gerekir."
"TEK BİLDİĞİM ŞEY ŞAMPİYONLUK"
"Oyuncu olarak kariyerime baktığınızda, 7 yaşında Feyenoord akademisinde futbola başladım ve oynadığım tüm takımlarda şampiyonluk hedefledim, şampiyon oldum. Tüm takımlarda hedefimiz şampiyonluktu. Hoca olarak da benim hedefim şampiyonluk oldu. Benim tek bildiğim şey bu, şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Ben bundan anlarım. Benim mentalitem de bu olmalı. Eminim bunu yapacağız. En önemlisi bu başarı için çok çalışmak. Hedefi olmayan bir yerde hiç olmadım. Benim mentaliteme sahip kulüplerde çalıştım, şu anda da öyle bir kulüpteyim. İstediğim şey bunu yapmak, kupa ve başarı kazanmak."
İlk hangi bölgeye transfer yapmayı düşünüyorsunuz?
Giovanni van Bronckhorst: "Çok fazla maçını izledim takımın, nasıl oynadığını gördüm. Bu noktada en önemli şey, kendi içimizde bu konuyu değerlendirmek olacak. İstediğimiz oyuncuları tespit edeceğiz. Eminim tüm oyuncularımız, herkes daha iyi olmak isteyecektir. Bu sene, farklı bir sezon olacak. Oyuncularımızla oyun anlayışımızla, yaklaşımımızla yardımcı olacağız. Geçen sezon, nasıl oynamamız gerektiğiyle çok net fikirler oluşturdu. Tabii ki bu rakibe göre de değişecektir. Rakibi analiz ettiğinizde en doğru maç planını oluşturmanız gerekir."
"Oyuncu olarak kariyerime baktığınızda, 7 yaşında Feyenoord akademisinde futbola başladım ve oynadığım tüm takımlarda şampiyonluk hedefledim, şampiyon oldum. Tüm takımlarda hedefimiz şampiyonluktu. Hoca olarak da benim hedefim şampiyonluk oldu. Benim tek bildiğim şey bu, şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Ben bundan anlarım. Benim mentalitem de bu olmalı. Eminim bunu yapacağız. En önemlisi bu başarı için çok çalışmak. Hedefi olmayan bir yerde hiç olmadım. Benim mentaliteme sahip kulüplerde çalıştım, şu anda da öyle bir kulüpteyim. İstediğim şey bunu yapmak, kupa ve başarı kazanmak."
"Daha önce de söylediğim gibi, çok net bir oyun yapısının olması lazım. Hollanda'da 4-3-3 sistemi ile büyüdüm. Oynadığım, hocalık yaptığım takımlarda en önemli şey esneklikti. Rangers'ta bunu yapmıştım. Beşiktaş'ta da bunu yapacağız. Disiplin ve odağımızın olması maçlara hazırlanırken çok önemli olacaktır. Saha dışında, her şeyin takımı en iyi şekilde hazırlamaya yönelik olması gerekiyor. Futbolcularımızın sahada yaptıkları takımın başarısı için olacaktır. Bu da en önemli detay. Saha dışında yaptıklarımız, saha içinde yaptıklarımızı etkileyecek. Bu anlamda disiplinli bir hocayım. Herkes istediğini yapmaya kalkarsa, çok sert, farklı olabilirim. Benim için önemli olan yüzde yüz hazır olmaktır. Bunun için de gereğini yapacağız. Genç yaşlardan itibaren futbolun içindeyim. Yapmamız gereken başarılı olmak. Bu süreçleri iyi yaptığınız sürece kulüp olarak çok başarılı olabiliriz."
"Ben de şu andan itibaren bir kartalım. Taraftarlarımız da beni çok iyi karşıladı, ben de onlardan biriyim. Takımı başarılı yapmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarlar, kulübümüz için çok önemli. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bu yüzden de burada olduğum için mutluyum. Sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. Ben de evimizde oynayacağımız ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım, elimden geleni yapacağım"
BAŞKAN HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI
"LİDERİN VARLIĞI ÖNEMLİ"
Hasan Arat: "Bugün burada kulübümüz için büyük bir adım atmanın gururunu ve heyecanını paylaşmak için sizlerle bir araya geldik. Beşiktaş olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarımıza layık performanslar sergilemek için çalışıyoruz. Bugün önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Futbol dünyasında başarı yalnızca oyuncuların sahada gösterdiği performansla sınırlı kalmıyor. Aynı zaman takımı yöneten bir liderin varlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknik direktörlüğümüze getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği için kritik bir öneme sahip. Bugün size Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum."
''KENDİSİNİ KANITLAMIŞ BİR İSİM''
Hasan Arat: "Giovanni, Beşiktaş'a hoş geldin. Dünyanın en iyi takımlarında oynamış, kupalar kazanmış, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar kazanmış bir isimsin. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettin. Ocak'ta hocamızla anlaşmak üzereydik, son gün van Bastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşmedi ve başka bir karar aldık. Ama o günden sonra ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupası'ndan sonra tebrik için beni ilk arayan isimlerden biri oldu Giovanni. Gio'nun takımı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gastel'in de sözleşmesi bitti, Gio bize hazır olduğunu bizlere söyledi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda anlaşma yapmaya karar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz."
''FİNAL OYNAMIŞ BİR İSİM''
Hasan Arat: "Sezon başında oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi play-off turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce bu kupada final görmüş bir isim. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz."
TRANSFER AÇIKLAMASI
Hasan Arat: "Yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık. Transferde çok dikkatli çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer, gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız, herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün haberler çıkıyor. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."
"BEŞİKTAŞ DEĞİŞİMLERİN TAKIMI?"
"Türkiye'de uzun zamandır bir yabancı teknik direktör şampiyon olamıyor. Sizin tercihinizin nedeni nedir?"
Hasan Arat: "Beşiktaş, değişimlerin takımıdır. Biz buraya değişim vadederek geldim. Çok büyük sorumluklarımız var. Bu planlama Gio'da karar kıldık. Bunu tüm yönetim kurulu ile birlikte karar verdik. Bundan sonra artık sonuçlar konuşur. Bizlerden çok hocamız ve oyuncularındır sahne. Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek. Bunu tüm taraftarlarımız hissedecektir."
''GÖRÜŞMELERİ FRİEDEL İLE YÜRÜTECEĞİZ''
Hasan Arat: "Brad Friedel, yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilmiştir. Friedel ABD'de başlayan kariyerini, Tottenham'da sonlandırdı. ABD'de Osmanlı tarihi eğitimi gördü. Özel bir insandır. Biz, kendisini çok iyi araştırarak aramıza kattık. Tottenham'da en son yaptığı görev pazarlama ve yönetim ile ilgiliydi. Bundan sonraki dönemde oyuncu satışı, oyuncu alışı ve birçok data gelişmelerini birlikte yürüteceğiz. Kaan Bey ile birlikte çalışacak. Çok büyük şans eseri de Gio ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Bu da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. İyi bir ekip olacak."
"SİZ FIRTINALARA DEVAM EDİN!"
Hasan Arat: "Antrenör tercihini bir planlama çerçevesinde yaptık. Bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz. Tüm sorumluluk bize aittir. Bizim taraftarımız, antrenörünün arkasında olacaktır. Beşiktaş taraftarı, sadece Beşiktaş'ı düşünür. Sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez. Sosyal medyaya bakarsak biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu bilin, yapmış olduğunuz rakamlı yayınlar kulübe zarar veriyor. Dolayısıyla bir sorumluluk taşıyın. Samet Hoca, şu anda Nevzat Demir'de, orada karşılayacakları hocayı. Dün akşam birlikte yemek yedik. Feyyaz Uçar burada. Bizde sürekli bir şeyler bulmaya çalışmayın. Bizler Beşiktaş için buradayız. Beşiktaş'ta çalışmak çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Bundan bizi kimse alıkoyamaz. Bizim taraftarımıza sözümüz var. Ricam, daha dikkatli yorumlar yapın."
Hasan Arat: "Transfer çalışmalarına 7/24 devam ediyoruz. Çok geniş bir coğrafyada çalışıyoruz. Alternatifli çalışıyoruz. Doğru transferler, maliyetler bizim için önemli. Hocamızın hali hazırda çok beğendiği oyuncular var takımda. Çok dikkatli yürütüyoruz bu çalışmaları. Önemli yerlere önemli oyuncuları almak için adımlar atıyoruz. Biz Beşiktaş için buraya hizmete geldik. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz pes etmeyecek ve ligin sonuna kadar mücadele edecek bir Beşiktaş'ın zeminini hazırlamaya çalışıyoruz. Geçen sezon travmatik bir sezon yaşadık. Bu travmadan kurtulup bir an önce çok kuvvetli bir takım planlama peşindeyiz. Beşiktaş'ın hayrına neyse o konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok titiz olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Planlı ve programlıyız. Olmasa bu işler olmaz. Rahat olun. Beşiktaş taraftarı, camiası hocamızın liderliğindeki kartalların uçmasına hazırlanması lazım. Hep birlikte takımımıza sahip çıkalım, hocamıza sahip çıkalım. Camiamızı yıpratmaya yönelik hareketlere müdahale edelim. Birlik olalım. Beşiktaşlı gençlere seslenmek istiyorum, takımınıza sahip çıkın. Gelin, bu yılın mücadelesini verelim. Sahadaki sonuçlara göre her şey belli olur. Biz hocamıza güveniyoruz, inşallah doğru yolda ilerleyeceğiz"
GABRIEL PAULISTA
Hasan Arat: "Bizim hiçbir transferimiz, bu koordinasyon grubunun dışında olamaz. Hocamızın istediği en önemli alternatiflerden biriydi Paulista. Devre arasında son saniyede Atletico Madrid'e gitti. İstiyorduk zaten, hocamızın da istediğini gördük. Hep birlikte böyle bir karar verildi. Sanırım yarın onunla ilgili havadisleri alırsınız. Bunlar çok önceden planlanmıştı. Bunu da bilmenizi istiyorum"
BRAD FRIEDEL'DEN AÇIKLAMALAR
Brad Friedel: "Çok teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum burada olmaktan dolayı. Herkese teşekkür ediyorum. 3-4 haftadır görüşmemiz oldu. Beşiktaş ailesini değiştirmekten ziyade güçlendirmeye geldim. Harika bir hocamız olacak. Yönetime de bu noktada destek vermeye çalışacağım her anlamda."
Brad Friedel: "Kadromuzu her anlamda yardımcı olabilecek bir yapı getirmeye geldim, oyuncuları değerlendirip kararlar verebileceğimiz. Global ve küresel anlamda bir ağ oluşturacağız. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyde yönetimimizle çalışmaya geldim. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel. Tekrar burada olduğumdan dolayı mutluyum."
Brad Friedel: "Göreve geldiğimden kısa bir süre sonra hocamızla görüştüm. Sistemle ilgili konuştuk. Üzerinde çalıştığımız analizlerimiz var. Hangi oyuncuların sisteme uyduğu, hangi oyuncuların uymadığıyla ilgili çalışmalarımız var. Bazı yabancı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Kendi bütçemize, sistemimize uyan futbolcuları hocamız belirleyecektir. Bizi ligde rekabetçi ve şampiyon yapacak kadroyu bu şekilde kuracağız"
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU