Galatasaray'da tek yerli adayı Oğuz Aydın

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Süper Lig'den ilgilendiği tek yerli isim Oğuz Aydın.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tek yerli adayı Oğuz Aydın
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14 Haziran 2024 10:50
Süper Lig'de 2024-25 sezonu itibarıyla yabancı sayısının 14'ten 12'ye düşürülmesi dolayısıyla yerli rotasyonundaki oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray özellikle Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolculara odaklanmış durumda.

GALATASARAY'DAN YOĞUN ÇABA

Sarı kırmızılıların Süper Lig'den ilgisini çeken tek isimse Oğuz Aydın... Galatasaray, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı almak için yoğun çaba sarf ediyor. Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu da bu ilgili doğrularken sarı kırmızılı yöneticilerin kendisine ulaştığını ifade etti.

GERİDE KALAN SEZONDA PERFORMANSI

23 yaşındaki kanat oyuncusu için Alanyaspor'un 6 milyon Euro'ya yakın bir bonservis talep ettiği öğrenildi. Buna karşılık Galatasaray'ın bu oyuncu için 4 milyon euro verebildiği kaydedildi.

Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.



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