Avrupa Futbol Şampiyonası'nın müdavimi Almanya

Ülke



Katılım 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Almanya 13 1. 2. 1. G YF 2. 1. G G 2. YF YF S16 İspanya 11 1. G 2. G ÇF ÇF G 1. 1. S16 YF İtalya 10 1. 4. YF G 2. G ÇF 2. ÇF 1. İngiltere 10 3. G G G YF G ÇF ÇF S16 2. Fransa 10 4. 1. G YF 1. ÇF G ÇF 2. S16 Hollanda 10 3. G 1. YF ÇF YF YF ÇF G S16 Danimarka 9 4. YF G 1. G G ÇF G YF Portekiz 8 YF ÇF YF 2. ÇF YF 1. S16 Çekya 7 2. G YF G ÇF G ÇF Belçika 6 3. 2. G G ÇF ÇF Hırvatistan 6 ÇF G ÇF G S16 S16 Türkiye 5 G ÇF YF G G İsviçre 5 G G G S16 ÇF Romanya 5 G G ÇF G G Polonya 4 G G ÇF G Macaristan 4 3. 4. S16 G Avusturya 3 G G S16 İskoçya 3 G G G Ukrayna 3 G G ÇF Slovakya 2 S16 G Arnavutluk 1 G Slovenya 1 G Gürcistan - Sırbistan -

17. Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne (EURO 2024) tarihinde "en çok katılan takım" bu yılın ev sahibi Almanya oldu.Münih'te bugün oynanacak İskoçya maçıyla turnuvaya başlayacak Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası macerasında daha önce 13 kez finallerde mücadele etti.EURO 2024'ün ev sahibinin, 1960'ta yer almaya başladığı organizasyona katılım sayısı, düzenlediği bu şampiyonayla 14'e yükselecek.İspanya 11 katılımla 2'nci sırada bulunurken İtalya, İngiltere, Fransa ve Hollanda, 10 katılımla 3'üncü sırayı alıyor.EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımdan Gürcistan, tarihinde ilk kez şampiyonda yer alacak.Sırbistan ise Karadağ'ın ayrılmasından sonra ilk kez şampiyonada boy gösterecek.Not: G (grup aşaması), ÇF (çeyrek final), YF (yarı final), S16: (son 16)