Miron Muslic: ''Beşiktaş'ı çalıştıracağım''

Cercle Brugge Teknik Direktörü Miron Muslic, Beşiktaş'la ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Miron Muslic: ''Beşiktaş'ı çalıştıracağım''
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14 Haziran 2024 10:41
Belçika Ligi ekibi Cercle Brugge Teknik Direktörü Miron Muslic, İstanbul gezisinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

41 yaşındaki Avusturyalı teknik adam, Beşiktaş'la ilgili flaş bir paylaşımda bulunarak ileride Siyah-beyazlı kulübü çalıştırmak istediğini dile getirdi. 

''BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRACAĞIM''

Muslic yaptığı paylaşımda, "Enerjinizden çok etkilendim. Beni kucakladınız ve bırakmadınız. Bir gün burada, Beşiktaş'ta yaşamak ve çalışmak için geri döneceğim. Şimdi evime dönüyorum." ifadelerini kullandı. 

Bu paylaşım Siyah-beyazlı taraftarlar arasında yoğun ilgiyle karşılandı. 

SEZON PERFORMANSI 

2022 yılından bu yana Cercle Brugge'u çalıştıran Muslic, bu sezon takımıyla çıktığı 41 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Avusturyalı teknik adam, 1.59 puan ortalaması yakaladı. 



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