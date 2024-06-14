Altay taraftarından örnek hareket

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın taraftarları önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.Siyah-beyazlılar, cam kemik hastalığı nedeniyle 31 Mart'ta vefat eden Altay taraftarı Yaşar Adalı (58) anısına Isparta'daki bir köy okuluna kırtasiye ve spor malzemesi yardımında bulundu.İzmir doğumlu merhum Yaşar Adalı, son 20 yılını geçirdiği Isparta'da çocuklara Altay sevgisi aşılamak için İzmir'den aldığı kulübün lisanslı ürünlerini hediye ederek taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Adalı'yı unutmayan Altaylılar da yaşadığı şehirde vefa örneği sergiledi.Isparta Yenice İlkokulu'na giden Altaylı temsilciler, taraftarların topladığı öykü kitabı, eğitici yayınlar, mikroskop, kırtasiye ve spor malzemelerini çocuklara hediye etti. Okulun kütüphanesinde Altaylı Yaşar Adalı Köşesi oluşturuldu. Altay Sosyal Dayanışma Spor Kulübü (ASDSK), Altay Fikir Platformu, Forza Altay, Büyük Altay gibi oluşumların birlikte gerçekleştirdiği etkinlik büyük beğeni topladı. Ziyarette yer alan Altay camiasının sevilen isimlerinden Aybars Akoğlu, "Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için irtibatımız devam edecek" diye konuştu.