Galatasaray'da Emin Bayram'a kal baskısı!

Galatasaray'da geçen sezon Westerlo'ya kiralanan ve Belçika'da defalarca haftanın 11'ine seçilen Emin Bayram, Okan Buruk'un kadroda dört gözle beklediği isimlerden.
21 yaşındaki stopere, kadrodaki önemli rotasyon opsiyonlarından biri gözüyle bakılıyor. Ancak Emin'in form tuttuktan sonra yedek kalma gibi bir niyetinin olmadığı ortaya çıktı.
OKAN BURUK GÖRÜŞME YAPIYOR
Okan Buruk ise mevcut şartlarda 11 sözü veremediği öğrencisiyle takımda kalması için görüşme üzerine görüşme yapıyor.
Genç oyuncunun Galatasaray'la 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.
21 yaşındaki stopere, kadrodaki önemli rotasyon opsiyonlarından biri gözüyle bakılıyor. Ancak Emin'in form tuttuktan sonra yedek kalma gibi bir niyetinin olmadığı ortaya çıktı.
OKAN BURUK GÖRÜŞME YAPIYOR
Okan Buruk ise mevcut şartlarda 11 sözü veremediği öğrencisiyle takımda kalması için görüşme üzerine görüşme yapıyor.
Genç oyuncunun Galatasaray'la 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.