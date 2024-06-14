Galatasaray'da Emin Bayram'a kal baskısı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Emin Bayram'ın yeni sezonda takımda kalması için genç oyuncu ile görüşme yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Emin Bayram'a kal baskısı!
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14 Haziran 2024 08:18
Galatasaray'da geçen sezon Westerlo'ya kiralanan ve Belçika'da defalarca haftanın 11'ine seçilen Emin Bayram, Okan Buruk'un kadroda dört gözle beklediği isimlerden.

21 yaşındaki stopere, kadrodaki önemli rotasyon opsiyonlarından biri gözüyle bakılıyor. Ancak Emin'in form tuttuktan sonra yedek kalma gibi bir niyetinin olmadığı ortaya çıktı.

OKAN BURUK GÖRÜŞME YAPIYOR

Okan Buruk ise mevcut şartlarda 11 sözü veremediği öğrencisiyle takımda kalması için görüşme üzerine görüşme yapıyor.

Genç oyuncunun Galatasaray'la 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.

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