Haber Tarihi: 01 Mart 2024 11:21 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 11:21

ALES/2 ne zaman? 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından gelecek yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. Peki, 2024 ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES/2 ne zaman? 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde ALES 2024 takvimini yayımlamıştı. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri...

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 TAKVİMİ

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/3 TAKVİMİ

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
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