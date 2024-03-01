ALES/2 ne zaman? 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde ALES 2024 takvimini yayımlamıştı. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihleri...



ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?



2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.



Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.



ALES/1 NE ZAMAN?



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.



ALES/2 TAKVİMİ



ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.



28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.



ALES/3 TAKVİMİ



ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.



Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

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