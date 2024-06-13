Bayern Münih'ten 30 milyon euro'ya stoper hamlesi

Bayern Münih, Stuttgart'ın 25 yaşındaki Japon stoperi Hiroki Ito'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; FCBayern.com
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Bayern Münih'ten 30 milyon euro'ya stoper hamlesi
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13 Haziran 2024 18:16
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, Stuttgart'ta forma giyen Japon stoper Hiroki Ito'yu renklerine bağladı.

25 yaşındaki oyuncuyla 2028'e kadar sözleşme imzalayan Bayern Münih, bu transfer için Stuttgart'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bayern'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Hiroki Ito, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynayabilmek benim için büyük bir onur. Bayern ismi Japonya'da da iyi bir üne sahip. Stuttgart'ta her zaman her şeyimi verdim ve kulübe minnettarım. Şimdi Münih'teki mücadeleyi dört gözle bekliyorum ve Bayern'in birçok şampiyonluk kazanması için üzerime düşeni yapmak istiyorum. Yeni bir adım atmanın zamanı gelmişti ve benim için Bayern bunun için mükemmel bir kulüp." sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 29 resmi maça çıkan Ito, bu maçlarda 2 asistlik performans göstermişti.

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