Arefe Günü Noterler Açık Mı 2024?

Noterler resmi kurum olarak kabul edilmektedir. Resmi kurumlar ise arefe günlerinde yarım gün hizmet vermektedir. Bu nedenle 16 Haziran 2024 Pazar günü noterler öğlene kadar açık olacaktır.



Ancak bazı noterler öğleden önce de kapalı olabilir. Bu nedenle, işlem yapmak istediğiniz notere gitmeden önce telefonla arayarak teyit etmeniz tavsiye edilir.



Arefe günü noterlerde yapılabilecek bazı işlemler şunlardır:



Vekaletname



Satış sözleşmesi



Tapu devri



Miras işlemleri



Noter tasdikli tercüme



Arefe günü noterlerde yoğunluk yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle, işlemlerinizi önceden planlamanız ve randevu almanız tavsiye edilir.

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