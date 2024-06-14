Haber Tarihi: 14 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 10:41

Arefe Günü Noterler Açık Mı 2024?

16 Haziran 2024 Pazar günü Arefe Günü. Bu tarihte noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, arefe günü noter açık mı?

Arefe Günü Noterler Açık Mı 2024?
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Noterler resmi kurum olarak kabul edilmektedir. Resmi kurumlar ise arefe günlerinde yarım gün hizmet vermektedir. Bu nedenle 16 Haziran 2024 Pazar günü noterler öğlene kadar açık olacaktır.

Ancak bazı noterler öğleden önce de kapalı olabilir. Bu nedenle, işlem yapmak istediğiniz notere gitmeden önce telefonla arayarak teyit etmeniz tavsiye edilir.

Arefe günü noterlerde yapılabilecek bazı işlemler şunlardır:

Vekaletname

Satış sözleşmesi

Tapu devri

Miras işlemleri

Noter tasdikli tercüme

Arefe günü noterlerde yoğunluk yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle, işlemlerinizi önceden planlamanız ve randevu almanız tavsiye edilir.
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