İsmail Temiz: ''Gereğini yaptık ve şampiyon olduk''

Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste 3'üncü kez kupanın sahibi olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü İsmail Temiz, yardımcı antrenör Erhan Kuşkapan, futbolcular temsilen Fatih Şentürk ve Şeyhmus Erdinç, "şampiyonluk kupası"yla AA Spor Masası'na konuk oldu.



İsmail Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi kamp süreçlerinin olduğunu, sistemlerine uygun en iyi kadroyla organizasyona katıldıklarını söyledi.



Şampiyonluğa ulaşmanın zor olduğunu ancak "şampiyon" ünvanını devam ettirmenin daha zor olduğunu belirten Temiz, "Çalışmalarımızı ona göre sürdürdük. Tabii ki kaygılarımız vardı. Ancak futbolcu kardeşlerimiz tecrübeleriyle bizi bu düşüncelere sevketmediler. Futbolcularımız teknik ve taktik anlamda verdiğimiz her şeyi sahaya yansıttı. Arkadaşlarımız gereğini yaptı ve Fransa'dan şampiyonlukla döndük." ifadelerini kullandı.



Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş bir takımı devraldığına dikkati çeken Temiz, "Tabii ki bunun bir baskısı oldu. Top yuvarlaktır, futbol bu. Ona göre önlemimiz aldık ve çalışmalarımızı yaptık. Baskıyı daha az hissedebilmek için özellikle oyuncu kadromu güvendiğim sporcu kardeşlerimden oluşturdum. Benim istediğim oyunu ortaya koyabilecek futbolcu kardeşlerimle yola çıktım. Dolayısıyla bu baskıyı da bu şekilde atmış olduk." değerlendirmesini yaptı.



Kuşkapan: "Bir şey söylesem yanlış anlarlar mı diye düşünüyordum"



Yardımcı antrenör Erhan Kuşkapan, Ampute Futbol Milli Takımı olarak bir aile olduklarını vurgulayarak, "Final maçını oynadığımız 8 Haziran, benim doğum günümdü. Arkadaşlar bana Avrupa şampiyonluğu kupasını hediye etti. 36 yıllık ömrümün en güzel doğum günü hediyesiydi. Şu anda dünyada iki Avrupa bir dünya şampiyonluğu yaşamış tek antrenör benim. Gurur vericiydi." diye konuştu.



Ampute futbolcularla çalıştığı ilk zamanlarda biraz duygusallık yaşadığını anlatan Kuşkapan, "İlk zamanlarda acaba bir şey söylesem yanlış anlarlar mı diye düşünüyordum. Sonra samimi oldukça bu ortadan kalktı. Bu durumlarıyla ilgili kendilerinin bile espri yapabildiğini gördüm. Saha içinde de saha dışında da ben onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.



Şentürk: "Ampute futboldan önce sıradan bir insandım"



Milli futbolculardan Fatih Şentürk, ampute futbolun bir hayat tarzı olduğunu, bulunduğu konuma ampute futbol sayesinde geldiğini söyledi.



Teknik direktörü İsmail Temiz'le 18 yıl önce tanışmasıyla hayatının değiştiğine işaret eden Şentürk, şu ifadeleri kullandı:



"Hayatıma ne kattıysam ampute futbol sayesinde oldu. Sağlam bir psikolojim varsa ampute futbol sayesindedir. Ampute futboldan önce sıradan bir insandım. Şimdi artık Avrupa ve dünya şampiyonlukları apoletleri olan bir insanım. Bundan sonraki süreçte bu başarıyı devam ettirebilmek ilk önce hocamın, sonra bizim üzerimizde bir yük oluşturuyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, rehavete kapılmadan bu başarıyı sürdüreceğiz. Elde ettiğimiz bu başarılarımız hayallerin ötesinde gerçekten. Çok şükür ben hayallerimi gerçekleştirdim."



Erdinç: "Kendimi futbol topuyla ifade edebilmeyi çok seviyorum"



Milli futbolculardan Şeyhmus Erdinç, ampute futbolu "nedensiz" sevdiğini belirtti.



"Futbol topuyla sahada özgür olmayı, kendimi futbol topuyla ifade edebilmeyi çok seviyorum." açıklamasında bulunan Erdinç, "İnsani tüm duyguları sahada yaşıyorsunuz. Rahmetli babam ve amcam da futbolcuydu. Ampute futbola entegrasyonum İsmail Temiz hocayla oldu. Daha sonra Allah bize güzel şeyler yaşattı. Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşadım. Ligde de 10'uncu şampiyonluğumu kazandım. İnşallah bu şekilde başarıyla devam ederiz. Ampute futbol bana hem sosyal statü hem de sportif kariyer kazandırdı. Bugün öğretmenlik yapıyorum. Ampute futbolun hem karakter hem de sportif anlamda bir bireyin hayatına büyük etkisi var." şeklinde konuştu.



Ampute millilerden, A Milli Futbol Takımı'na destek



Teknik direktörü İsmail Temiz, yardımcı antrenör Erhan Kuşkapan, futbolcuları temsilen Fatih Şentürk ve Şeyhmus Erdinç, Almanya'nın ev sahipliğinde bugün açılışı yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi A Milli Takım'a destek verdi.



Ay-yıldızlı ekibe desteğini ileten İsmail Temiz, "Biz şampiyon olduk geldik. Onlar da başarabilir. Ben başaracaklarına inanıyorum. Hem duamız hem de yüreğimizle onların yanındayız. İnşallah kupayla dönerler." derken, Erhan Kuşkapan, "Biz başardık, sıra onlarda." ifadelerini kullandı.



Futbolculardan Fatih Şentürk, "Gürcistan maçından muhakkak 3 puan bekliyorum. Canı gönülden inanıyorum. Hepsine başarılar dilerim." sözleriyle, Şeyhmus Erdinç ise "Biz birlikte Türkiye'yiz. Beraber sevinir, beraber üzülürüz. İnşallah onların sevinciyle mutlu olup, sonra buluşup beraber daha büyük bir sevinç yaşamak istiyoruz." diyerek, A Milli Takım'a desteğini aktardı.





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