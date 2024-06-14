Euro 2024 için özel programlar var!

Almanya'da düzenlenecek ve A Milli Takım'ın da yer alacağı Euro 2024, büyük bir heyecanla takip edilecek. YouTube spor kanalı Kontraspor, Euro 2024 için özel yayınlar yapacak.



Euro 2024 boyunca, Nihat Kahveci ve Nebil Evren "Kontratak" programı ile Uğur Karakullukçu ve Serkan Korkmaz ise "Eurogol" ile turnuvadaki tüm maçların önünde, devre arasında ve sonunda canlı yayında olacaklar.



Roksan Kunter "Euro2024 Trendler" ile gezegeni sarmalayan Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanının günlüğünü tutacak.



Ayrıca radyocu Ceyhun Yılmaz ve Serkan Korkmaz, özel konuklarıyla izledikleri milli takımımızın maçları ve kritik karşılaşmalarda yaşananları canlı yayınlarla aktaracaklar.





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