Filenin Sultanları, VNL'de Çin'le karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının 3'üncü maçında, cumartesi günü Çin ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları, VNL'de Çin'le karşılaşacak
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14 Haziran 2024 13:39
Son güncelleme 14 Haziran 2024 13:42
A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının 3'üncü maçında, cumartesi günü Çin ile karşılaşacak.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan "Filenin Sultanları" yarın TSİ 15.30'da Çin ile mücadele edecek.

Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye, 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 24 puanla 16 takımlı ligde 3. sırada bulunuyor.

İlk 8'de yer alarak finallere kalma mücadelesi veren Çin ise 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 18 puanla 7. sırada yer alıyor.

Çin'den sonra 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

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