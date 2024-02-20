Söylemezsem Olmaz Sunucuları Neden Değişti 2024?

Söylemezsem Olmaz programında Hande Sarıoğlu, Arto ve Yağmur Çevik 2024 yılında programın sunucuları oldu. Tanıtım ardından yeni ekip bugün ekranlarda seyirci ile buluştu. Merak edilenler arasında ise Söylemezsem Olma yeni sunucuları neden değişti, ayrıldı gibi sorular yer aldı. İşte 2024 Söylemezsem Olmaz yeni sunucuları...

Selen Görgüzel, Didem Delen ve Bilal Özcan'ın yer aldığı Söylemezsem Olmaz programında ekip değişti. Selen Görgüzel değişim ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Biliyorsunuz Temmuz ayı itibariyle Beyaz TV ekranlarında her sabah sizlerle buluşuyoruz. Önce Beyaz Magazin daha sonra Söylemezsem Olmaz'da... Ben çok keyif aldım, keyifli bir süreç geçirdim, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Başta Beyaz TV ailesine ve yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum."

Sözlerine şöyle devam etti:

"Çok sevgili yapımcımız Bilal Özbilge'ye teşekkür ediyorum. Fakat malumunuz biliyorsunuz biz Bilal Özbilge'nin ekibiydik, yapımcımız Bilal Özbilge'ydi. Kendisi, talihsiz bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda iyileşti, çok şükürler olsun. Gayet iyi fakat biraz daha onun doktor raporu uzadığı için bu zaman zarfında başka bir ekip gelecek. Başka ekiple de bizim devam etmemiz çok etik olmazdı açıkçası. Yeni arkadaşlar bundan sonra Söylemezsem Olmaz programında sabahları sizlerle buluşmak üzere başlayacaklar Pazartesi gününden itibaren."

Söylemezsem Olmaz ekibi neden değişti 2024? Söylemezsem Olmaz sunucuları neden ayrıldı? - 1. Resim

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz'da yeni sunucuları Yağmur Çevik, Arto ve Hande Sarıoğlu oldu.