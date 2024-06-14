123 santimetre boyuyla Türkiye şampiyonu: Hasan Ergil

Kayseri'de yaşayan Hasan Ergil, akondroplazi (cücelik) hastalığı ile dünyaya geldi. Ergil'i geçen yıl bir restoranda antrenörü, yemek yerken gördü. Ailesi ile konuşup haltere başlayan Ergil, 31 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı.



Sporcu, katıldığı yarışmada 80 kilogram kaldırarak, 49 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.



Katıldığı ilk yarışmasında şampiyon olan Ergil, "Bir gün okuldan geldim. Yemek yemek için dürümcüye gittim. Dürüm yerken, Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz hocamla karşılaştım. Hocalarım babam ile konuştu ve stadyuma gelip hocalarla tanıştık. Burası çok güzel bir ortam, aile ortamı. Bazen sakatlıklarım oldu. Bir nebze de olsa bırakmayı düşünmedim. Pes etmedim. Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve 49 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Benim girdiğim ilk yarışmaydı. Yarışmada biraz heyecan vardı ama çok güzel bir deneyim. Birinci olacağımı bekliyordum" ifadelerini kullandı.



'BİR ŞEY OLMAZ, KÜÇÜLMEM, ALLAH VERGİSİ, DEDİM'



Antrenman sürecinden bahseden Ergil, "Haftada 6 gün antrenmanım var. Kilo setlerime giriyorum. Ondan sonra tamamlayıcı, mekik, şınav ve barfiks çekiyorum. Günde 2,5-3 saat antrenman yapıyorum. Daha nice yarışmalara hazırlanıyorum. Hedefim, dünya şampiyonası ve milli sporcu olmak. Burada nice başarılara imza atmak istiyorum. Türkiye'yi, hocalarımı ve en başta kendimi ailemi gururlandırmak istiyorum. Milli takıma girmek için hazırlıklar yapıyoruz. Okulda, 'Boyun küçük zaten gitme oraya yapamazsın, boyun biraz daha küçülür' dediler. Ben aldırış etmedim ve devam ettim. 'Bir şey olmaz, küçülmem, Allah vergisi' dedim. Bu durumda olanlar aldırış etmesinler. Haltere gelmelerini ya da başka bir spora gelmelerini tavsiye ediyorum. Spor yapsınlar. Spor yapmak güzeldir" diye konuştu.



'YEMEK YERKEN BİR RESTORANDA KEŞFETTİK'



Halter antrenörü Buse Yılmaz ise "Hasan ve Çağdaş Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Hasan 49 kiloda 80 kilogram kaldırarak, Çağdaş ise 59 kiloda 134 kilogram kaldırarak bizi temsil etti. Hasan'ı yemek yerken bir restoranda keşfettik. Kendisi dikkatimi çekti. Dürüm yerken keşfettik. Hasan'ın yanına gidip görüştük. Bu şekilde Hasan'ı haltere başlattık. 1 yılda Türkiye Şampiyonu oldu. Hasan'ı milli takıma hazırlıyoruz. Takıma girdikten sonra, Dünya veya Avrupa Şampiyonası, hangisi olursa oraya gidip bizi gururlandırmasını bekliyoruz" dedi.





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