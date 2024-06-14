Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Celtics'in NBA Finalleri'ne kolay yoldan gittiğini iddia edenlere tepki gösterdi.



Serinin 4. maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Tatum, takımının mevcut playoff serisi hakkında ilgi çekici ifadelerde bulundu.



Celtics'in normal sezonu ve playoffları 80-20'lik bir dereceyle bitirme potansiyeline yanıt olarak Tatum, pek çok taraftarın ve eleştirmenin muhtemelen bunu zaten "saymayacağını" açıkladı:



"Bunu bilmiyordum, başarabilirsek cidden harika olur. Ama o zaman da muhtemelen buraya gelmek için kayda değer kimseyle oynamadığımızı söylersiniz. O yüzden bunu gelecek yıl da yapmamız lazım."



Playofflar boyunca Celtics'in Doğu'da bulunduğu rekabet seviyesi birçok kişi tarafından eleştiri odağı olmuştu.



İlk turda Celtics, Jimmy Butler'ın olmadığı Miami Heat'i beş maçta mağlup etmiş, sonrasında Jarret Allen ve Donovan Mitchell'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Cleveland Cavaliers'ı elemişti.



Doğu Konferansı Finalleri'nde ise Boston ekibi, ilk iki turda sırasıyla sakatlıklarla boğuşan Milwaukee Bucks ve New Yok Knicks ekiplerini yenmeyi başaran Indiana Pacers'ı süpürmüştü.





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