İspanya ile Hırvatistan 11. randevuda

İspanya ile Hırvatistan EURO2024'teki maçla birlikte tarihlerinde 11. kez karşılaşacak.

İspanya ile Hırvatistan 11. randevuda
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında cumartesi İspanya ile Hırvatistan karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Anthony Taylor olacak.

İki takım 11. kez karşılaşacak

İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu.

En gollü maçta 8 gol atıldı

İki ülke arasındaki en gollü maç, EURO 2020 son 16 turunda oynandı.

İspanya, 8 golün atıldığı bu karşılaşmada Hırvatistan'ı uzatma devreleri sonucunda 5-3 yendi.

En farklı galibiyete de yine İspanya imza attı. İspanyollar, 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi sezonunda Hırvatistan'ı 6-0 mağlup etti.

Takımların 2023-2024 UEFA Uluslar Ligi finalinde oynadığı son müsabakanın galibi ise penaltı atışlarıyla belirlendi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta rakibine penaltı atışlarıyla 5-4 üstünlük kuran İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic'in İspanya'ya karşı Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde:

İspanya: Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams.

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Lovro Majer, Ante Budimir, Andrej Kramaric.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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