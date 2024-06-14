Galatasaray'da Sacha Boey taktiği

Galatasaray, geçen sezon başında Sacha Boey için Burnley'den 12 milyon Euro'luk teklif sonrası pazarlığa bile oturmamış ve İngiliz ekibini geri çevirmişti.
Sarı-kırmızılı takımın Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde patlama yapma öngörüsü gerçekleşti ve Fransız sağ beke hayran kalan Bayern Münih, devre arasında 30 milyon Euro'ya transferi gerçekleştirdi.
BARIŞ'TA SACHA BOEY TAKTİĞİ
Sarı-kırmızılılar, bu yaz aynı taktiği Barış Alper'de de izleyecek. Yönetim, 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçtiği Barış Alper için gelecek düşük tekliflerde masaya oturmayacak ve EURO 2024'te daha da değerlenmesini bekleyecek.
Milli Takım Teknik direktörü Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezi olan 24 yaşındaki futbolcuyu, Avrupa Şampiyonası'nda; Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan çok sayıda kulüp takip edecek.
Sarı-kırmızılı takımın Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde patlama yapma öngörüsü gerçekleşti ve Fransız sağ beke hayran kalan Bayern Münih, devre arasında 30 milyon Euro'ya transferi gerçekleştirdi.
BARIŞ'TA SACHA BOEY TAKTİĞİ
Sarı-kırmızılılar, bu yaz aynı taktiği Barış Alper'de de izleyecek. Yönetim, 30 milyon Euro'nun üzerinde değer biçtiği Barış Alper için gelecek düşük tekliflerde masaya oturmayacak ve EURO 2024'te daha da değerlenmesini bekleyecek.
Milli Takım Teknik direktörü Vincenzo Montella'nın vazgeçilmezi olan 24 yaşındaki futbolcuyu, Avrupa Şampiyonası'nda; Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan çok sayıda kulüp takip edecek.
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