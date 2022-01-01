EURO 2024'te zorlu maç: Macaristan - İsviçre

EURO 2024 A Grubu'nda Macaristan ile İsviçre karşılaşacak. Almanya'nın Köln kentinde cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

EURO 2024'te zorlu maç: Macaristan - İsviçre
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında cumartesi günü Macaristan ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Şampiyona yolculukları

EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.

İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.

Muhtemel 11'ler 

İki takımın maça çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:

Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Shaqiri, Amdouni, Vargas

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
Son Dakika Haberleri
Cristiano Ronaldo:
Cristiano Ronaldo: ''Kupa hayalini kuruyoruz''
Quaresma:
Quaresma: "En zor rakip Türkiye"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den EURO 2024 mesajı
EURO 2024
EURO 2024'te zorlu maç: Macaristan - İsviçre
Avrupa Futbol Şampiyonası
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın müdavimi Almanya
Sporx Anasayfasına Dön