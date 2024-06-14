Beşiktaş'ın Welington'a teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Sao Paulo forması giyen 23 yaşındaki sol bek Welington için geçmiş dönemde yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın Welington'a teklifi ortaya çıktı
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14 Haziran 2024 09:44
Geride bıraktığımız sezon ligde istediği başarıya ulaşamayan Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı.

ESPN'de yer alan habere göre; Beşiktaş, 1 Şubat 2023 tarihinde Sao Paulo'nun 23 yaşındaki sol beki Welington'a bir teklifte bulundu.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş'ın bu teklifinin 3.5 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğu ifade edildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Ancak Brezilya ekibi Sao Paulo'nun Beşiktaş'ın bu teklifini reddettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sao Paulo'da 24 maça çıkan Welington, 1 asist kaydetti.



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