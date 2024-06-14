Beşiktaş'ın Welington'a teklifi ortaya çıktı

Geride bıraktığımız sezon ligde istediği başarıya ulaşamayan Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı.
ESPN'de yer alan habere göre; Beşiktaş, 1 Şubat 2023 tarihinde Sao Paulo'nun 23 yaşındaki sol beki Welington'a bir teklifte bulundu.
3.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Beşiktaş'ın bu teklifinin 3.5 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğu ifade edildi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Ancak Brezilya ekibi Sao Paulo'nun Beşiktaş'ın bu teklifini reddettiği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Sao Paulo'da 24 maça çıkan Welington, 1 asist kaydetti.
ESPN'de yer alan habere göre; Beşiktaş, 1 Şubat 2023 tarihinde Sao Paulo'nun 23 yaşındaki sol beki Welington'a bir teklifte bulundu.
3.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Beşiktaş'ın bu teklifinin 3.5 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğu ifade edildi.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Ancak Brezilya ekibi Sao Paulo'nun Beşiktaş'ın bu teklifini reddettiği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Sao Paulo'da 24 maça çıkan Welington, 1 asist kaydetti.
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