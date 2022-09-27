Basketbolda Beşiktaş'ın konuğu Cholet Basket

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ön eleme turu yarı finalinde çarşamba günü Fransa temsilcisi Cholet Basket'e konuk olacak.
La Meilleraie Spor Salonu'daki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, rakibini yendiği takdirde finale yükselecek. Final mücadelesi de yine Cholet şehrinin ev sahipliğinde 30 Eylül Cuma günü yapılacak.
Beşiktaş Emlakjet yarı final sonrası finalde de rakibine üstünlük sağlaması halinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkı yakalayacak.
La Meilleraie Spor Salonu'daki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, rakibini yendiği takdirde finale yükselecek. Final mücadelesi de yine Cholet şehrinin ev sahipliğinde 30 Eylül Cuma günü yapılacak.
Beşiktaş Emlakjet yarı final sonrası finalde de rakibine üstünlük sağlaması halinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkı yakalayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ