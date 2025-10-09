Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta hava atışı, saat 19.00 yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 3. haftanın programı şöyle:
- 10 Ekim Cuma:
19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
- 11 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)
- 12 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)
- 13 Ekim Pazartesi:
19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)
