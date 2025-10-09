09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, Beşiktaş Gain - Onvo Büyükçekmece karşılaşması ile başlayacak.

calendar 09 Ekim 2025 11:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş GAİN, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maçta hava atışı, saat 19.00 yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 3. haftanın programı şöyle:


- 10 Ekim Cuma:

19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

- 11 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

- 12 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)

- 13 Ekim Pazartesi:

19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
