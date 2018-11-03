Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 6. dakikasına VAR damgasını vurdu.Mahmut Tekdemir, attığı uzun topla Visca'yı buluşturdu. Visca'nın pasıyla Elia topu ağlara gönderdi.Ev sahibi ekibin 6. dakikada Elia ile attığı golün ardından maçın hakemi Halis Özkahya, VAR hakemleri ile görüştü ve ofsayt nedeniyle golü iptal etti.VAR'dan gelen uyarı, Mahmut Tekdemir'in Visca'ya attığı topun ofsayt olduğunu belirtti ve gol, geçersiz sayıldı.