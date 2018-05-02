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Başakşehir'de Arda Turan şoku!

Süper Lig'in 2. sırasında bulunan Medipol Başakşehir'e Arda Turan'dan kötü haber geldi.

Kaynak: Sporx.com
Başakşehir'de Arda Turan şoku!
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02 Mayıs 2018 21:02
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle takımının antrenmanına katılamadı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

29 Nisan tarihinde Osmanlıspor ile oynadığımız Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında oyuncumuz Arda Turan'ın sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşmuş, devam eden tedavisi nedeniyle bugünkü takım antrenmanına katılamamıştır.

1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Stefano Napoleoni, takım ile birlikte antrenmanda yer almıştır.

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