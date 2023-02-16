Başakşehir olmadı, Eskihellaç Kasımpaşa'yla imzalıyor

Ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ın Başakşehir'le anlaşamamasının ardından Kasımpaşa'nın devreye girdiği öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başakşehir olmadı, Eskihellaç Kasımpaşa'yla imzalıyor
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16 Şubat 2023 23:51
Başakşehir'le anlaşamayan Gaziantep FK'nın yetenekli oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın Kasımpaşa'yla görüştüğü öğrenildi.

Başakşehir ile yaptığı görüşme sonrası anlaşma sağlayan ancak turuncu lacivertli takımın vazgeçtiği transfer sonrası Kasımpaşa'nın devreye girdiği belirtildi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Eskihellaç'ın Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor ile yıldızını parlatan 25 yaşındaki Mustafa Eskihellaç, sezon başında Gaziantep FK'ya transfer olmuştu. Kırmızı-siyahlı takımda 17 maça çıkan başarılı kanat oyuncusu 2 gol kaydetmişti.

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