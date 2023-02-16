Başakşehir olmadı, Eskihellaç Kasımpaşa'yla imzalıyor

Başakşehir'le anlaşamayan Gaziantep FK'nın yetenekli oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın Kasımpaşa'yla görüştüğü öğrenildi.



Başakşehir ile yaptığı görüşme sonrası anlaşma sağlayan ancak turuncu lacivertli takımın vazgeçtiği transfer sonrası Kasımpaşa'nın devreye girdiği belirtildi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Eskihellaç'ın Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor.



Yeni Malatyaspor ile yıldızını parlatan 25 yaşındaki Mustafa Eskihellaç, sezon başında Gaziantep FK'ya transfer olmuştu. Kırmızı-siyahlı takımda 17 maça çıkan başarılı kanat oyuncusu 2 gol kaydetmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ