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Başakşehir, Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdı

Başakşehir, iki sezondur formasını giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'in Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Duhail'e transfer olduğunu duyurdu.

calendar 02 Haziran 2025 19:11 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 20:38
Başakşehir, Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdı
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RAMS Başakşehir, Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. Piatek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Piatek, RAMS Başakşehir ile 84 resmi maçta 48 gol kaydetmişti.


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