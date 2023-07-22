Başakşehir gözünü kararttı: M'Baye Niang

Transfer çalışmalarını sürdüren Rams Başakşehir, Senegalli yıldız M'Baye Niang'ı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Başakşehir gözünü kararttı: M'Baye Niang
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22 Temmuz 2023 12:23
Geride kalan sezonda Avrupa potasının dışında kalan Rams Başakşehir, bu yıl ise büyük oynuyor. Merkeze Mahdi Abeid'i alan, ileri uca ise Krzystof Piatek'i transfer eden Başakşehir, Dimitrios Pelkas transferini de açıkladı.

Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada hücum oyuncusuyla 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı aktarıldı. İstanbul ekibi, yeni bir yıldızı daha gündemine aldı. Son olarak Fransız kulübü Auxerre'de görev yapan ve bonservisi elinde bulunan M'Baye Niang için Başakşehir ciddi bir şekilde girişimlerde bulunuyor.

KENDİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Konyaspor'un da gündemine gelen deneyimli santrfor şu anda İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. 28 yaşındaki oyuncunun, özellikle ödemelerde sorun yaşamayacağı ve Müslüman bir ülke arayışında olduğu bildirildi. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Niang'ın da Türkiye'ye gelmeye onay verdiği belirtildi. Senegalli futbolcunun, özellikle Mauro Icardi, Edin Dzeko ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle yarışıp kendini kanıtlamak istediği öğrenildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de forma giyen 28 yaşındaki M'Baye Niang, çıktığı 32 resmi maçta 7 gol kaydetti.



 
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