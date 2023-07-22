Başakşehir gözünü kararttı: M'Baye Niang

Geride kalan sezonda Avrupa potasının dışında kalan, bu yıl ise büyük oynuyor. Merkezealan, ileri uca isetransfer eden Başakşehir,transferini de açıkladı.Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada hücum oyuncusuyla 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı aktarıldı. İstanbul ekibi, yeni bir yıldızı daha gündemine aldı. Son olarak Fransız kulübü Auxerre'de görev yapan ve bonservisi elinde bulunaniçin Başakşehir ciddi bir şekilde girişimlerde bulunuyor.Konyaspor'un da gündemine gelen deneyimli santrfor şu anda İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. 28 yaşındaki oyuncunun, özellikle ödemelerde sorun yaşamayacağı ve Müslüman bir ülke arayışında olduğu bildirildi. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Niang'ın da Türkiye'ye gelmeye onay verdiği belirtildi. Senegalli futbolcunun, özellikle Mauro Icardi, Edin Dzeko ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle yarışıp kendini kanıtlamak istediği öğrenildi.Geçtiğimiz sezon Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de forma giyen 28 yaşındaki M'Baye Niang, çıktığı 32 resmi maçta 7 gol kaydetti.