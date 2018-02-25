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Başakşehir Gençler karşısında, 2 isim sınırda

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir Pazartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Kaynak: AA
Başakşehir Gençler karşısında, 2 isim sınırda
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25 Şubat 2018 10:53
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak.

Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

- Clichy ve Caicara ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.

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