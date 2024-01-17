Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Rams Başakşehir, Boluspor'u konuk etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı ve turnuvada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.



Başakşehir'e turu getiren golü 19. dakikada Philppe Keny kaydetti.



Bu galibiyetle birlikte Başakşehir adını son 16 turuna yazdırırken, Boluspor kupaya veda etti.



JOSEF DE SOUZA İLK MAÇINA ÇIKTI



Öte yandan RAMS Başakşehir'in yeni transferi Josef de Souza, turuncu-lacivertli formayla ilk maçına Boluspor karşısında çıktı.



De Souza, karşılaşmanın 85. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna girdi.



BAŞAKŞEHİR TRİBÜNLERİNDE PANKARTLAR



Turuncu-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerde şehitler ve Filistin için pankartlar açtı.



Doğu tribününde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", kale arkası tribününde ise "Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Dünya çocukların ölmediği bir yer olsun" pankartları yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Aleksic'in pasıyla Boluspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin, sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



19. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in arka direğe ortasını Batuhan kafa ile altıpas içine indirdi. Keny de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



47. dakikada Boluspor beraberlik golüne yaklaştı. Safa Kınalı'nın pasıyla Başakşehir ceza sahasına giren Bettaieb, kaleci Deniz'le karşı karşıya kaldı. Bettaieb'in uygun pozisyonda şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.



50. dakikada gelişen Başakşehir atağında Batuhan, Boluspor ceza sahasına girdi. Batuhan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci İsmail ayağıyla yaptığı kurtarışla golü önledi.



Karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Burak Olcar, Suat Güz, Haydar Avcı



RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Ba, Cemali Sertel, Lima (Dk. 73 Opoku), Mahmut Tekdemir (Dk. 85 De Souza), Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 34 Pelkas) (Dk. 72 Figueiredo), Emirhan İlkhan (Dk. 72 Onur Ergün), Aleksic, Batuhan Çelik, Keny



Boluspor: İsmail Çipe, Kayamba, Posmac, Oulare, Kerem Paykoç, Ercan Coşkun, Kubilay Sönmez (Dk. 68 Anıl Koç), Tolunay Artuç (Dk. 79 İshak Karaoğul), Furkan Demir (Dk. 46 Tunahan Çiçek), Safa Kınalı (Dk. 68 Diarrassouba), Bettaieb (Dk. 79 Camara)



Gol: Dk. 19 Keny (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 8 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir), Dk. 67 Kayamba (Boluspor)



