Başakşehir'den karar; Karzev gidiyor

Rams Başakşehir Kulübü, İsrailli futbolcusu Eden Karzev'i gönderme kararı aldı.
Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alınmıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.
Başakşehir Kulübü, bu gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, "14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." denildi.
Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alınmıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.
Başakşehir Kulübü, bu gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, "14 Ocak Pazar günü kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." denildi.