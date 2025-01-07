Başakşehir'den bir transfer daha: Operi

RAMS Başakşehir, Le Havre forması giyen Christopher Operi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
YUSUF SARI'YI DA ALMIŞLARDI
Turuncu lacivertliler, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
YUSUF SARI'YI DA ALMIŞLARDI
Turuncu lacivertliler, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.