Başakşehir'den bir transfer daha: Operi

Yusuf Sarı'yı kadrosuna katan Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Christopher Operi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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Başakşehir'den bir transfer daha: Operi
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07 Ocak 2025 19:41
Son güncelleme 07 Ocak 2025 19:42
RAMS Başakşehir, Le Havre forması giyen Christopher Operi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

YUSUF SARI'YI DA ALMIŞLARDI

Turuncu lacivertliler, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Sarı ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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