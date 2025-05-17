Başakşehir'de Jerome Opoku takımdan ayrılabilir!

Başakşehir'de forma giyen Ganalı stoper Jerome Opoku'nun gelecek sezon takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.



İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN İZLENİYOR



Dış basında çıkan haberlere göre, İngiltere'den ve İspanya'dan bazı kulüplerin 26 yaşındaki Ganalı stoper ile ilgilendiği aktarıldı. Transferin 6 milyon euro üzeri bir bedele gerçekleşebileceği belirtildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Başakşehir'de bu sezon 44 maçta forma giyen 26 yaşındaki stoper, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.