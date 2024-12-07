Başakşehir çıkışı sürdürmek istiyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de bu pazar Hatayspor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Emre Kargın yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir çıkışı sürdürmek istiyor
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07 Aralık 2024 09:35
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 15. haftasında pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 19 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, ligde 6 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Göztepe'yi 4-1 yenerek son verdi.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Hatayspor ise 8 puanla haftaya 18. sıradan girdi.

Başakşehir'de iki eksik

Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Faruk Beyaz, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.

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