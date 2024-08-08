UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Levan Korghalidze'nin yönetimindeki Gürcü ekibi Iberia'yı 1-0 mağlup etti.



Mikheil Meskhis Sakhelobis Stadyumu'nda oynanan maçta rakibine oranla daha üstün bir performans gösteren Başakşehir, 87. dakikada Davidson'un kaydettiği gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.



Turun rövanş maçı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'nda, TSİ 20.45'te oynanacak.



Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.



45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.



83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.



87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1





Stat: Mikheil Meskhi



Hakemler: David Dickinson, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)



Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili (Dk. 90+1 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 74 Otar Mamageishvili), Tabatadze (Dk. 80 Mamatsashvili), Gizo Mamageishvili, Cheickne



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 80 Keny), Onur Ergün, Berkay Özcan (Dk. 88 Lima), Deniz Türüç (Dk. 80 Serdar Gürler), Davidson, Piatek (Dk. 72 Figueiredo)



Gol: Dk. 87 Davidson (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 21 Cheickne, Dk. 52 Nonikashvili (Iberia Tiflis), Dk. 21 Ömer Ali Şahiner, Dk. 45 Piatek, Dk. 45+2 Onur Ergün, Dk. 85 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde) (RAMS Başakşehir)









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