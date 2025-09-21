Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e yakın takip!

Galatasaray'ın milli yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, Konyaspor maçında yakından takip edilecek.
İKİ YILDIZI RAPORLAYACAKLAR
İspanyol ve İngiliz scoutların Konyaspor maçında iki yıldızı raporlayacağı gelen haberler arasında.
LA LIGA VE PREMIER LİG EKİPLERİ İSTİYOR
Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü La Liga ve Premier Lig ekipleri kadrosuna katmak istiyor.
DEVLER KAPIYI ÇALACAK
Kış transfer sezonunda dev kulüplerin iki yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
