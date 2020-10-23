Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar yapılacak.



Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere ve Türkiye liglerinde birbirinden heyecanlı dört maç izleyebilecek.



BARCELONA - REAL MADRİD



La Liga'nın 7. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, Real Madrid'i Nou Camp Stadı'nda cumartesi günü TSİ 17.00'de ağırlayacak. Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalında yayınlanacak.



M. UNITED - CHELSEA



İngiltere Premier Lig'in 6. haftası ise iki önemli maça sahne olacak.



Manchester United, Chelsea'yi cumartesi günü TSİ 19.30'da Old Trafford Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma S Sport'ta ekranlara gelecek.



ARSENAL - LEICESTER



25 Ekim Pazar günü de Arsenal, Emirates Stadı'nda milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşmada Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak. Mücadele S Sport'ta yayınlanacak.



FENERBAHÇE - TRABZONSPOR



Süper Lig'in 6. haftasında ise Fenerbahçe, 25 Ekim Pazar günü 19.00'da Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma beİN Sports 1'den ekranlara gelecek.



