Barcelona'nın ulaşılamaz hayali: Jürgen Klopp

Barcelona'da Ronald Koeman'ın geleceğiyle ve yerine gelecek adaylarla ilgili tartışmalar sürerken İspanya'dan sürpriz bir haber geldi.



Başkan adayı olduğu dönemde Jürgen Klopp ile görüşen Jordi Farre, teklifinin kabul edilmemesine rağmen Alman hocanın görüşmelere sıcak baktığını belirtti.



Katalan basınında bunun üzerine, Liverpool ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Jürgen Klopp'un şu aşamada ayrılmaya sıcak bakmadığı vurgulansa da görüşme yapılması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.



Barcelona'da Jürgen Klopp ihtimali yok derecesinde gözükürken Roberto Martinez, Marcelo Gallardo, Andrea Pirlo, Xavi Hernandez ve Erik ten Hag isimleri arasında bir tercih yapılacağı kaydediliyor.



