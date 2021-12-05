Barcelona, Ferran Torres için 4 ismi gözden çıkardı

Barcelona'nın Manchester City'de forma giyen Ferran Torres'i kadrosuna katabilmek için takımdaki 4 futbolcuyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Ferran Torres için 4 ismi gözden çıkardı
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05 Aralık 2021 17:42
Barcelona,'nın Manchester City'nin kanat oyuncusu Ferran Torres için 4 isimden vazgeçmeye hazır olduğu belirtildi.

Marca'da yer alan haberlere göre; İspanyol devinin başkanı Joan Laporta'nın, Torres'i çok beğendiği ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Gazetede yer alan haberde Barcelona'nın takımdaki 4 futbolcu; Samuel Umiti, Coutinho, Clement Lenglet ve Ousmane Dembele'yi bu transfer için gözden çıkardığı ifade edildi.

BARCELONA ANLAŞTI İDDİASI!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sport 1'de yer alan haberlerde ise Barcelona'nın Torres ile uzun süreli bir anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Sport 1'de ayrıca, Manchester City'nin 21 yaşındaki futbolcunun satışından 70 milyon euro bonservis geliri beklediği detayı yer aldı.


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